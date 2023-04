Dražja mobilnika note 12 pro in plus se med seboj ločita zlasti po ceni in kameri. Dražji redmi note 12 pro+ 5G stane 519 evrov, cenejši redmi note 12 pro 5G pa 399 evrov. Med 11. in 14. aprilom bo v akcijski ponudbi stal celo 329 evrov. Oba mobilnika sta v grobem istih dimenzij. Plus je za skoraj milimeter debelejši in z 208,4 grama za dobrih 21 gramov težji od note 12 pro. Sicer pa imata oba mobilnika zaslon OLED z diagonalo 16,9 centimetra (6,67 palca). Oba podpirata HDR10+, imata 120-herčno osveževanje zaslona, najvišjo svetilnost 900 kandel ter ločljivost 2400x1080 oziroma 395 pik na palec (ppi).

Prve razlike se pojavijo pri prostoru in delovnem spominu. Dražji ima v osnovni različici 8 GB delovnega spomina in lepih 256 GB prostora za shranjevanje. Obstaja tudi različica z 12 GB delovnega spomina. Pri cenejšem se ponudba začne pri 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora. Z doplačili je mogoče tudi pri cenejšem priti do 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora. Oba mobilnika imata baterijo s kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh), se pa razlikujeta pri hitrosti polnjenja. Redmi note 12 pro+ podpira bliskovito 120-vatno polnjenje, medtem ko polnjenje pri redmi note 12 pro zmore še vedno solidnih 67 vatov.

Oba telefona sta opremljena z Mediatekovim procesorjem dimensity 1080. Tega medtem najdemo tudi v Samsungovem galaxyju a34. V praksi nam ga še ni uspelo preizkusiti, a je domnevno nekje v rangu Qualcommovih procesorjev snapdragon serije 6. Glavna razlika med mobilnikoma je pri sklopu kamer. Prednja kamera ima pri obeh 16 milijonov pik (MP) ločljivosti. Tudi pri hrbtnih si mobilnika delita skromno 8-MP ultraširokokotno kamero in odvečno 2-MP makro oziroma bližinsko kamero. Pri glavni kameri pa postane zanimivo. Cenejši note 12 pro ima kamero z ločljivostjo 50 MP, držaji note 12 pro+ pa kar 200 MP. S to velikostjo je opremljena tudi odlična kamera na Samsungovem galaxyju s23 ultra. Bo zanimivo videti primerjavo v praksi.

Redmi note 12 5G in redmi note 12

Med predstavljenimi mobilniki sta bila tudi vstopna mobilnika redmi note 12 5G in redmi note 12. Prvi stane 299 evrov, drugi pa 249 evrov. Med 11. in 14. aprilom pa je znižan na 199 evrov. Glavne razlike so tokrat v procesorju, kamere pa so na zelo podobnem nivoju. Oba mobilnika imata zaslon AMOLED z diagonalo 16,9 centimetra (6,67 palca). Oba imata 120-herčno osveževanje zaslona, najvišjo svetilnost 1200 kandel, ločljivost 2400x1080 oziroma 395 pik na palec (ppi).

Oba imata 4 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje. Različica s 5G podporo obstaja tudi z 8 GB spomina in 256 GB prostora. Pri različici brez 5G je možno doplačati le za 8 GB spomina, prostora ostane enako. Imata pa oba mobilnika prostor za spominsko kartico. Baterija ima v obeh primerih kapaciteto 5000 mAh in se polni z močjo 33 vatov.

Prednja kamera pri obeh ima ločljivost 13 MP. Delita si tudi 8-MP ultraširokokotno in 2-MP makrokamero. Različica s 5G ima medtem glavno kamero z ločljivostjo 48 MP, medtem ko ima različica brez 5G ločljivost glavne kamere pri 50 MP. To ne pomeni nujno veliko, saj bo h kakovosti fotografij mnogo prispeval tudi procesor. Ta je pri različici brez 5G snapdragon 685, medtem ko je pri različici s 5G procesor snapdragon 4 gen 1. Zaradi neenotnega poimenovanja tu lahko nastane nekaj zmede. Snapdragon 4 je v vseh pogledih boljši od snapdragona 685. Na nivoju sta le po varčnosti.