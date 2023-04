Samsung je v zadnjih letih pokazal mešane rezultate s svojimi mobilniki serije galaxy a5. Galaxy a52s je predstavljal fenomenalno razmerje med ceno 380 evrov in kakovostjo. Galaxy a53, ki je izšel kasneje istega leta, je bil v primerjavi z njim dokaj nenavdihnjen. Dražji in s procesorjem, ki je bil celo slabši v večini pogledov. Tudi galaxy a54 ima težave. Predvsem s ceno. Ta znaša 500 evrov. Ima tudi vrline. Zlasti glede dizajna.

Na mizi, s hrbtiščem navzgor, je galaxy a54 skoraj nemogoče ločiti od letošnjega premijskega mobilnika serije galaxy s23. Telefon sledi trenutni oblikovalski modi povsem ploščatega zaslona in hrbtišča, z nekoliko zaobljenim ohišjem ob straneh. Saj veste, da se malo razlikuje od iphona. Trije objektivi kamer se dvigujejo vsak zase v ravnem stolpcu. Lepo, ni kaj. Ko ga primeš in obrneš, iluzija nekoliko zbledi. Telefon deluje debel, z 202 gramoma težek in prevelik, saj je na vseh straneh kar nekaj obrobe. Vrača se tudi tradicionalni kovinsko-svetleči obroček okoli prednje kamere. Ta sedi sredi čela zaslona. Po zaslugi obroča je ne boste zgrešili. Plastično ohišje ob straneh deluje plastično, medtem ko plastično hrbtišče izpade solidno. Ves paket v roki deluje dokaj srednjerazredno.

Kakovost zaslona AMOLED je dobra. Zaščiten je s steklom gorilla glass 5 in ima diagonalo 16,2 centimetra (6,4 palca). Podpira 120-herčno osveževanje slike, ima ločljivost 2340x1080 oziroma gostoto 403 pike na palec (ppi). Podpira tudi HDR+ in zmore svetilnost 1000 kandel. Slika je lepa, živih barv. Brez pripomb smo glede odzivnosti naprave in tekočega podrsavanja. Tudi odpiranje aplikacij ni zaznavno počasnejše od premijskih naprav.

Telefon ima tudi odpornost proti vodi in prahu IP67, tako da zdrži meter pod vodo do 30 minut. Podpira eSIM, ima režo za spominsko kartico, kamor lahko damo tudi drugo fizično kartico SIM. V osnovni ponudbi ima telefon 128 GB prostora za shranjevanje in 8 GB delovnega spomina. Dražja različica ima 256 GB prostora. V telefon pa so stlačili tudi zelo veliko baterijo z zmogljivostjo 5000 miliamperskih ur (mAh). Žal to še naprej spremlja zgolj 25-vatno polnjenje. Pri čemer je »spremlja« zavajajoča beseda. Polnilnika v škatli ni. Saj veste, »okolje«. Gre pa pohvaliti zelo odziven čitalnik za prste.

Za delovanje galaxy a54 skrbi Samsungov procesor exynos 1380. Ta je nekje nad Qualcommovimi procesorji serije 6 in malce pod serijo 7. Srednji razred. Tako kažejo tudi rezultati testov. Je vsekakor dosti boljši od lanskega exynos 1280, ki je bil v galaxy a53. Hkrati pa ni enoznačno boljši od procesorja snapdragon 778g, ki je bil v galaxy a52s. V nekaterih segmentih celo zaostaja.

Dobro zaokrožena kamera in še makro za okras

Pri fotografiji galaxy a54 ponuja klasično srednjerazredno paleto objektivov. Prednja kamera ima ločljivost 32 milijonov pik (MP), na hrbtu pa najdemo tri. Glavna kamera ima ločljivost 50 MP, ultraširokokotna 12 MP, makro oziroma bližinska kamera pa 5 MP. Slednja ima tu vsaj relativno zmogljivo ločljivost, čeprav je še naprej strašno nišna. Tako zelo, da je telefon ne uporablja niti kot čitalnik za QR-kode. Tudi pri fotografiranju dokumentov ne pride prav.

Fotografije glavne hrbtne kamere so lepe in z zelo lepimi, čeprav nekoliko samsungovsko navitimi barvami. Dober je tudi dinamični razpon. Se pa lepota fotografij poslabša, ko pričnemo slike povečevati, te pa pričnejo razkrivati zrnavost in manjkanje podrobnosti. Ultraširokokotna kamera je po barvah na ravni glavne, namesto preveč ostrih in zrnastih fotografij pa ob povečavi razkrije močno glajenje in izgubo podrobnosti na tak način. Teleobjektiva kamera nima. Zato so fotografije 2-kratnega zuma zgolj povečane fotografije glavne kamere. Pri tej velikosti so fotografije še solidne. Glede na ceno gre za solidno fotografsko ponudbo. Zlasti bolj zaokroženo kot pri kakšnem Honorjevem magic 5 lite, ki je sicer mnogo cenejši, a ima zares zgolj eno dobro kamero. Sebki s prednjo kamero so v redu. Obraz ima veliko podrobnosti, morda pa je ozadje v sončnem vremenu nekoliko preveč osvetljeno.

Dobra zaokroženost klecne pri nočni fotografiji. Nočne fotografije z glavno kamero so zelo dobre. Svetle in tudi podrobnosti ni premalo. Niso sicer na ravni galaxy s23 ultre, ampak so res solidne. Po drugi strani pa pri ultraširokokotni kameri kadre komaj ločimo od črnega zaslona, pri sebkih pa je slika povsem zamegljena in temna.

Galaxy a54 je vsekakor zanimiv mobilnik, a še naprej ostaja v senci pričakovanj, kaj so lahko telefoni te Samsungove serije, ki jih je spodbudil galaxy a52s. Ta danes stane okoli 365 evrov in v mnogih vidikih še vedno ni slabši telefon.

*** Za delovanje galaxy a54 skrbi Samsungov procesor exynos 1380. Ta je nekje nad Qualcommovimi procesorji serije 6 in malce pod serijo 7.