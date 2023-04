»Posadili smo svoje drevo in ga zalili, da bo dolgo raslo. Smo veliki borci za ohranitev narave in ob priložnosti odhoda na Evrovizijo smo dali izdelati tudi električni zlati traktor. Zlati zato, ker uporablja samo električno energijo in ga poganjajo samo obnovljivi viri energije. Ne želimo se več voziti na fosilna goriva, ker to uničuje naravo,« so pred razkritjem traktorja sporočili na svojem uradnem družbenem profilu.

Skupina je v nedeljo nastopala pred okoli 3000 oboževalci Evrosonga na izraelski uradni predevrovizijski zabavi, kjer je sklenila prvi del svoje promocijske turneje po Evropi. Ob koncu nastopa so, tako kot na vsakem nastopu doslej, slekli kostime in razkrili rožo v zadnjicah ter obnoreli publiko. Njihov nastop je pohvalil tudi legendarni irski pevec Johnny Logan, poseben gost koncerta, ki je na Evrosongu kot predstavnik Irske nastopal dvakrat, in sicer leta 1980 ter leta 1987.