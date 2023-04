Glasbeniku so bolezen diagnosticirali pred dvema mesecema. »Stalno sem v bolnišnici. Slabo se počutim, boli me hrbet, vse. Dajejo mi razna zdravila proti bolečinam, nekaj pomaga, nekaj ne,« je takrat dejal Stavros. Stavros, ki živi na podeželju, je sicer znan po zdravem načinu življenja, najbolj pa uživa v sprehodih z ženo in delih okoli hiše. Za revijo IN Magazin je pred leti spregovoril o spremembi življenjskega sloga. »Moram priznati, da so bila obdobja, ko sem tudi sam užival opiate in alkohol. Potem ko sem se dotaknil dna, pa sem videl, da okoli mene umirajo moji prijatelji,« je povedal in dodal, da je v nekem trenutku rekel temu stop. »V tistem času ni bilo pomoči kakšnih komun, izvleči sem se moral sam,« je pojasnil.