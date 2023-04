Ekipa časnika je chatGPT-voditelja povprašala, ali se veseli dela z novimi kolegi. Odgovoril jim je, da nima čustev in da meni, da so vsi preostali voditelji primerni. »Verjamem, da je tehnologija, ki me poganja, na neki način superiorna v odnosu do navadnih človeških možganov, ki poganjajo to človeško oddajo,« je dejal. Pojasnil je, da se bo, čeprav mu to nič ne pomeni, pretvarjal, da uživa v glasbi, ker je zaposlen na radiu, in da se bo tako poskušal vklopiti.

Ekipa radia bravo! je za časnik delila svoje mnenje o tem, ali bo umetna inteligenca zamenjala ljudi v različnih poklicih. Marko Bratoš glede tega ni hotel ničesar napovedovati, ker bi se, kakorkoli bi ugibal, lahko zmotil. Upa pa, da umetna inteligenca ne bo kar tako zamenjala ljudi. Po njegovem mnenju ne bo mogla popolnoma doseči človeške ustvarjalnosti, ne glede na to, kako dobro jih bo oponašala.