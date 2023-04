Ti gospodje, ki so dobili volitve prav zato, ker so obljubili, da bodo podložni javnosti, javnemu mnenju, sedaj za zaprtimi vrati gradijo nove plačilne stebre, ne da bi sama izhodišča preverili med volilci in v njihovem imenu izbrali tista, ki bi dobila največ podpore. Niti ne sprašujejo o tem, niti ne upoštevajo Glasu ljudstva, ki ima s svojimi stališči polno podporo javnosti, nas plačnikov in dejanskih naročnikov. Vse kaže, da so sedaj naročniki zdravniki in ostali delavci, izvajalci pa vlada in seveda mi, ki to plačujemo in bomo morali biti veseli, da so se dogovorili, karkoli, seveda na naš račun. Samo da bo mir.

Čeprav nikogar ne zanima, bom povedal še svoj predlog za plačno reformo: vse plače v javnem sektorju morajo biti sestavljene iz osnove, ki zagotavlja preživetje, vse dodatno mora biti vezano na količino in kakovost dela. Količino se lahko tehnično izmeri, o kakovosti bomo odločali pa mi, ki vse to naročamo in plačujemo. Torej naj ima nekdo na enakem delovnem mestu lahko dvakrat višjo plačo od druge osebe, ki manj in slabše dela. Zato, ker je višjo plačo tudi zaslužil. Natančno tako, kot je v našem realnem sektorju. Če temu ne bo tako in ne bomo mogli ob vsakem stiku z javnimi uslužbenci podati svoje ocene, ki bo vplivala na višino njihovega dohodka, bo pomenilo, da smo bili na zadnjih volitvah politično prevarani.

Bojko Jerman, Dolsko