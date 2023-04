Zobozdravnik iz Laškega Ivan Rajević je Suzano Mihajlovski 7. januarja lani v zgodnjih jutranjih urah na stopnicah pred vhodom v večstanovanjsko zgradbo na Savinjski ulici v Celju najprej objel, nato pa jo z 12,5-centimetrskim nožem zabodel v predel prsnega koša. Potem je pobegnil, policisti so ga še isti dan izsledili v eni od celjskih kavarn in mu odvzeli prostost. Na sodišču se zagovarja zaradi poskusa umora.

Kot je dejala izvedenka psihiatrične stroke Karin Sernec, je pri obdolženem zaznala odvisnost od psihoaktivnih snovi, predvsem kokaina, ki naj bi ga užival v velikih količinah. Prav tako je pri njem zaznala mešano osebnostno motnjo s primesmi narcistične in disocialne. »Obdolženi svet doživlja izrazito črno-belo,« je povzela izvedenka. In še, da je bilo njegovo obvladovanje v času kritičnega dogodka zmanjšano, a ne bistveno. Na vprašanje višje državne tožilke Simone Kuzman Razgoršek, ali je bilo okrnjeno tudi razumevanje, pa je povedala: »Bilo, zmožnost obvladovanja pa zmanjšana, a ne bistveno.« Izvedenka je povedala tudi, da obstaja velika verjetnost, da bi obdolženi dejanje ponovil, sploh če bi še naprej užival psihoaktivne snovi. Pri njem namreč obstaja resna nevarnost za agresivna vedenja ravno v luči črno-belega dojemanja sveta, nizke tolerance in pomanjkanja empatije. Sicer pa se pri ljudeh, ki že dolgo jemljejo prepovedane substance, razvije določena toleranca, kar pomeni, da morajo jemati vedno večje količine. In ta toleranca je pri obdolženem Rajeviću izredno visoka. »To tudi niso zadovoljni ljudje,« je še dejala izvedenka, ki je v nadaljevanju odgovarjala tudi na vprašanja zagovornika obdolženega, a se je vse vrtelo okoli stopnje odvisnosti in ne samega dogodka, do katerega je prišlo v noči na lanski 7. januar.

Žrtev ni mogla govoriti s kriminalisti

Na sodišču je pričala tudi diplomirana medicinska sestra iz celjske bolnišnice, ki je bila na delovnem mestu v času, ko so žrtev iz operacijske dvorane že prepeljali na oddelek za intenzivno nego. Priča se je spomnila, da so v bolnišnico prišli tudi policisti in kriminalisti. Slednji celo dvakrat, saj oškodovanka sprva ni bila zmožna za pogovor, ker se še ni zbudila iz narkoze. Ko jo je sodnica še spraševala o okoliščinah obiska kriminalistov, pa je dejala, da se opravičuje, ker se nekaterih podrobnosti ne spomni več: »Sama sem bila pred kratkim žrtev enega od pacientov, ki me je skoraj zadavil, in sem še danes pod velikim stresom.« Kot je še dejala, oškodovanka ni bila niti za trenutek brez nadzora, saj je ležala na intenzivni negi, kjer je ves čas prisotna vsaj ena medicinska sestra.

Na sodišče pa je prišla še ena priča, in sicer ljubljanski taksist, ki je oškodovanko spoznal, ko je za kratek čas v Ljubljani najela stanovanje. Kot je povedal, ji je dal tudi svojo telefonsko številko, zanjo ga je sama prosila, nato pa ga klicala vsakič, kadar je potrebovala prevoz. V preiskavi je povedal tudi, da mu je oškodovanka razlagala, da ji je Rajević večkrat grozil, zato se je umaknila tudi v varno hišo ali materinski dom, a da ji tam ni bilo všeč. »Podrobnosti pa se ne spomnim,« je dejala priča in še, da jo šlo za strogo profesionalen odnos, a da se mu je gospa tudi zasmilila. »Včasih sem ji tudi finančno pomagal, se pa ne spomnim, da bi mi kazala kakšna SMS-sporočila,« je še dejal na sodišču. V preiskavi je namreč dejal, da je videl, kako je obdolženi napisal oškodovanki, da bo nekaj naredil njej in sebi. Na vprašanje, ali se mu zdi, da se je oškodovanka obdolženega bala, pa je dejal, da verjetno ja. Sicer pa stikov, potem ko se je vrnila v Celje, nista imela, tudi v dneh pred obravnavanim dogodkom ne. Ga je pa oškodovanka sama poklicala 7. januarja lani iz bolnišnice in ga prosila, da bi jo peljal domov.