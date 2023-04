Dodali so, da ga bo »zaradi hudega mraza v teh dneh spremljal iz svoje rezidence v Vatikanu« in da se bo v mislih pridružil molitvi tistih, ki se bodo skupaj s pripadniki rimske škofije zbrali v Koloseju.

Zadnje dni je italijansko prestolnico zajelo neobičajno hladno vreme za ta čas v letu, saj temperature zvečer ne presegajo 10 stopinj Celzija.

To bo prvič, da papež Frančišek od imenovanja leta 2013 ne bo vodil križevega pota, s katerim se kristjani spominjajo Jezusovega trpljenja na križu na veliki petek.

Kljub temu pa se je 86-letni papež danes popoldne v baziliki svetega Petra udeležil bogoslužja. Tako kot lani pa zaradi bolečin v kolenu ni pokleknil na tla.

Papež, ki ima kronične zdravstvene težave in je zaradi bolečin v kolenih pogosto na invalidskem vozičku, je bil prejšnji teden v Rimu tri dni hospitaliziran zaradi bronhitisa.

Potem ko je minulo soboto zapustil bolnišnico, se je udeležil več javnih dogodkov v Vatikanu, med drugim maše na cvetno nedeljo in tedenske splošne avdience v sredo. V četrtek je v sklopu tradicionalnega obreda umil noge 12 mladim v rimskem prevzgojnem domu za mladoletnike.

Pri maši velikonočne vigilije v soboto zvečer bo papež v baziliki svetega Petra krstil osem odraslih oseb, od tega tri iz iste družine, so danes sporočili iz Vatikana.

V nedeljo pa bo papež daroval velikonočno mašo na Trgu svetega Petra in nato podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu.

Na križevem potu bodo križ od postaje do postaje danes nosili begunci iz držav, kjer divjajo vojne, kot so Ukrajina, Sirija, Južni Sudan, Nigerija in DR Kongo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V meditacijah na postajah bodo vključena pričevanja, ki jih je papež slišal na svojih apostolskih potovanjih in srečanjih z žrtvami vojn in krivic.

Tako kot lani je tudi letos odločil izpostaviti skupno žalost Ukrajincev in Rusov. Na deseti postaji naj bi tako skupaj molila mlad Ukrajinec in mlad Rus. »Glasovi miru mladih iz Ukrajine in Rusije« je naslov meditacije, v kateri bosta mladeniča predvidoma delila svoje izkušnje.

Vojne v svetu in nujen poziv k miru bodo tako v središču pozornosti križevega pota. Procesija se bo začela ob 21.15.

Križev pot sicer od leta 1964 poteka v Koloseju, le med pandemijo covida-19 so ga ob zelo omejenem številu vernikov leta 2020 in 2021 priredili na Trgu svetega Petra.