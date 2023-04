Izrael je včeraj še pred svitom s silovitimi letalskimi napadi bombardiral infrastrukturo palestinskega Hamasa v Gazi in na jugu Libanona, s čimer je odgovoril na četrtkovo izstrelitev 34 raket z juga Libanona na sever Izraela. To je posledica zaostrovanja na svetem mestu treh religij v Jeruzalemu, ki se je začelo v torek, stopnjevanje napetosti iz dneva v dan pa povečuje možnost širšega spopada.

Večino od 34 palestinskih raket, kar je največji napad na Izrael po Hezbolahovem raketiranju judovske države leta 2006, je prestregel aktivirani protiraketni ščit, šestim pa je uspelo prebiti obrambo. Dva Izraelca sta bila lažje ranjena, nekaj je gmotne škode. Napadi so se zgodili na judovsko veliko noč, ko so izraelske družine pogosto na počitnicah v Galileji na severu Izraela. Izraelska vojska je odgovornost pripisala Hamasu.

Netanjahu: Notranji spori nas ne bodo oslabili

Najbrž so se hoteli v tej islamistični organizaciji maščevati za posredovanje izraelske policije proti zabarikadiranim Palestincem v mošeji Al Aksa na Tempeljskem griču v vzhodnem Jeruzalemu, kar muslimani razumejo kot skrunitev svetega kraja, od koder je šel Mohamed v nebesa. Palestinci se bojijo, da si bodo Judje tako, kot so si prilastili vzhodni Jeruzalem, prisvojili tudi ta kraj, ki je sicer tudi za Jude svet. Prav tam je okoli tisoč let, vse do velikega judovskega upora v letih 66–73, stal Salomonov tempelj, ki ga je še pred Kristusovim rojstvom znatno povečal in polepšal Herod, judovski kralj in Avgustov vazal.

V četrtek, takoj po palestinskem raketnem napadu, je izraelski premier Benjamin Netanjahu pred sejo nacionalnega varnostnega sveta izjavil: »Sovražnik bo plačal za to nasilje.« Poudaril je, da spori v izraelskih vrstah ne bodo preprečili, da ne bi bila judovska država povsod in vsak trenutek sposobna nastopiti proti sovražniku. Pri sporih je mislil na razkol, ki ga je v izraelski družbi povzročila njegova pravosodna reforma, s katero naj bi si izvršna oblast podredila sodno. »Naši sovražniki bodo videli, da izraelski državljani v času vojne držijo skupaj in podpirajo svojo vojsko in druge varnostne sile,« je dejal Netanjahu.

Napeto tudi na Zahodnem bregu

Včeraj so izraelska letala ob pol štirih zjutraj bombardirala Hamasove delavnice za proizvodnjo raket in drugega orožja v Gazi, tamkajšnje predore ter Hamasove položaje na jugu Libanona južno od starodavnega mesta Tir v bližini begunskega taborišča Palestincev. Sprva ni bilo jasno, ali so med Palestinci v Gazi in na jugu Libanona mrtvi in ranjeni, vsekakor pa je materialna škoda zelo velika. Palestinci trdijo, da so poškodovane tudi bolnišnice v Gazi.

Takoj po izraelskem bombardiranju Gaze in južnega Libanona so včeraj zjutraj proti Izraelu znova poletele palestinske rakete, tokrat iz Gaze. Do napetosti pa je prišlo še na Zahodnem bregu. V strelskem napadu na izraelske koloniste sta bili po pisanju britanskega dnevnika Guardian ubiti sestri, njuna mati pa ranjena. Hamas je pohvalil napad, ni pa zanj prevzel odgovornosti.

Začasni libanonski premier Nadžib Mikati je obsodil raketne napade na Izrael z juga Libanona. Zdaj bo pomembno, kako se bo na to zaostritev odnosov med Izraelom in Palestinci odzval šiitski Hezbolah, ki ga podpira Iran in ki še naprej razglaša judovsko državo za svojo veliko sovražnico. Domnevno Palestinci na jugu Libanona ne bi mogli raketirati Izraela brez dovoljenja Hezbolaha, ki je najbrž vsaj posredno soodgovoren tudi za četrtkove palestinske napade na sever Izraela.