Preiskovalci ruske obveščevalne službe FSB so Gershkovicha obtožili vohunjenja v interesu ZDA. Vse obtožbe je odločno zanikal in izjavil, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo, je poročala ruska tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na informacije organov pregona. Kot trdi FSB, naj bi Gershkovich po navodilih ameriške strani zbiral informacije, ki so označene kot državne skrivnosti, in sicer o dejavnostih enega od podjetij ruske vojaške industrije.

Njegova aretacija po navedbah AFP velja za novo stopnjevanje ruskega zatiranja medijev. Njegov primer je sicer označen za tajnega, zaradi česar so tudi omejene javno dostopne informacije. Pri časniku Wall Street Journal, za katerega piše Gershkovich, so prav tako odločno zanikali vse obtožbe proti svojemu novinarju, ki so ga opisali kot »zaupanja vrednega in predanega svojemu delu«.

Do njegove aretacije prihaja v času, ko so se odnosi Moskve in Washingtona zaradi vojne v Ukrajini močno poslabšali. Washington že dlje časa obtožuje Moskvo, da samovoljno aretira državljane ZDA, da bi si v zameno zagotovila izpustitve pridržanih Rusov.

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer že pred tednom dni pozval k izpustitvi ameriškega novinarja, Bela hiša pa je obtožbe proti njemu označila za »smešne«. V Moskvi so medtem v četrtek dejali, da so vsakršni poskusi pritiska na Rusijo zaradi tega primera »nesmiselni«.