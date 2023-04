V UKC Ljubljana so pojasnili, da obiskovalci lahko obiščejo odrasle bolnike na navadnih oddelkih v času obiskov med 14. in 17. uro. Na oddelku pridobijo tudi imensko dovolilnico, s katero se identificirajo na vhodu UKC Ljubljana. Glede obiska na oddelku za hematologijo pa lahko več informacij svojci dobijo od oddelčnih zdravnikov. Obiskovalce obveščajo tudi, da morajo ob stiku z bolniki nositi kirurško masko in si redno razkuževati roke. Obiski majhnih otrok so dovoljeni po predhodnem dogovoru z osebjem na oddelku.

Na otroških oddelkih je lahko ob otroku vedno tudi eden od staršev oziroma skrbnikov, v kolikor pa bi želeli otroka obiskati drugi, se morajo pred tem dogovoriti z zdravnikom na oddelku. V porodnišnicah pa je pri porodnicah dovoljen obisk partnerja, pri čemer v intenzivnih oddelkih velja poseben režim, s katerim svojce seznanijo ob sprejemu bolnika v bolnišnico, so še sporočili iz UKC Ljubljana.

Na UKC Ljubljana dodatno pojasnjujejo, da so z ukrepom dovolilnic pravzaprav sprostili obiske, ki so bili doslej zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom dovoljeni šele sedmi dan po hospitalizaciji. Obiske z dovolilnicami so namreč obdržali tudi po epidemiji covida-19 z namenom kontroliranih vstopov na oddelke, kjer zdravijo bolnike.

Kot poudarjajo, je UKC dolžan poskrbeti za varnost bolnikov in zaposlenih, dovolilnice za vstop na oddelke pa so namenjene temu, da osebje oddelkov ve, kdo bo prišel na obisk. Nov režim obiskov poteka tako, da se obiskovalec najavi pri vratarju oz. informatorju, ki obiskovalca spusti na oddelek, tam pa se nato izda pisna dovolilnica, so zapisali.

Pojasnjujejo še, da omogočajo obiske na vseh enotah, pri čemer skrbijo tudi za nadzor nad varnostno situacijo. Pri tem se med drugim osredotočajo na preprečevanje kraj in preprečevanje pridobivanja informacij o bolnikih nepooblaščenim osebam. Pri izdaji dovolilnic oziroma režimu obiskov upoštevajo tudi gnečo v večposteljnih bolniških sobah, ker se v sobah ne sme hkrati zadrževati več obiskovalcev ob enem bolniku.

Izhodi bolnikov z oddelkov niso omejeni, če zdravstveno stanje bolnika to dopušča, za kar pa je potreben dogovor z oddelčnim osebjem, še navajajo.