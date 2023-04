Kot je po seji ESS povedal izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, so sindikalne in delodajalske organizacije zmotile predlagane spremembe v zvezi z novo pristojnostjo ustanovitelja javnega zavoda, to je vlade, da direktorja enostransko razreši mimo volje sveta zavoda in (za največ leto dni) imenuje vršilca dolžnosti direktorja.To bi po Zorkovih besedah lahko pomenilo politizacijo javnih zavodov tako na občinski kot na državni ravni, na občinski denimo glede šol in podobno, na državni pa denimo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

»Predlog novele ni bil v javni obravnavi, na vladi je bil sprejet potiho, v zakonodajni postopek pa vložen po hitrem postopku,« je opozoril sindikalist. »V vladi so želeli zadevo speljati na hitro, ne da bi razmislili o posledicah takšnih zakonov,« je menil. Vodje poslanskih skupin so sicer na na današnjem kolegiju predsednice DZ skrajšani postopek zavrnili. Predstavniki vlade oziroma ministrstva za javno upravo so, tako Zorko, potrebo po spremembah danes argumentirali s sprejemanjem odgovornosti ustanovitelja, torej države.

Sindikat opozorili na premos sobaric Save Turizma na zunanjega izvajalca

»Zanimivo pa je, da te odgovornosti vlada ni želela prevzeti v primeru SDH, ki je dopustil prenos sobaric s Save Turizma na zunanjega izvajalca,« se je obregnil Zorko. »Takrat smo pričakovali od države, da kot aktivni lastnik podjetja, v katerem ima več kot 25 odstotkov in eno delnico, aktivno nastopi, zahteva od vodstva določene standarde. Pa temu ni sledila. Takrat je dala odgovor, da gre za korporativno upravljanje,« je dodal.

Sava Turizem, pod okrilje katere sodijo Hoteli Bernardin, od koder so bile sobarice marca prenesene na Aktivo čiščenje, je namreč v lasti družbe Sava, katere 90-odstotna lastnica je prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe država. Glede na to, da se vlada pri predlogu novele zakona o zavodih sklicuje na prevzemanje vloge ustanovitelja, po drugi strani pa noče prevzemati odgovornosti kot solastnik nekega podjetja, so ji socialni partnerji danes očitali dvojna merila, je dogajanje povzel Zorko.

Noveli v primeru potrditve v DZ grozi referendum

Na koncu sta bila v zvezi s to točko na ESS izglasovana dva sklepa: da so se seznanili z vsebino predloga novele ter da delojemalska in delodajalska stran vlado pozivata k umiku predloga novele iz zakonodajnega postopka. Če tega ne bo storila, odločitev, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo, pričakujejo od poslancev. Noveli naj bi v primeru potrditve v DZ grozil naknadni zakonodajni referendum.

Sicer pa so imeli socialni partnerji danes na mizi tudi drugi osnutek nacionalnega reformnega programa za letošnje leto. V zvezi z vsebino večjih pripomb ni bilo, jih je pa zmotilo, da v dokumentu nikjer ni izrecno navedeno, da morajo biti v pripravo napovedanih reform aktivno vključene sindikalne in delodajalske organizacije, je sklenil Zorko.