Izštevanka​

Čudna je ta naša ugrabljena javna televizija. Namesto da bi se z njo, njenim programom in njenimi dosežki in »dosežki« ukvarjalo širno občinstvo, se z njo ukvarja politika vseh barv in nians ter – ustavno sodišče. Pravzaprav se politika ukvarja s televizijo in z ustavnim sodiščem. In kot da ni dovolj bizarnosti na ekranih, ki nam jo zagotavlja posadka Orbanija, What about Grah, Pirkovič, Možina, Petrovčič in Rebernik, se bizarnost počasi krade tudi na ozadje ekranov.