2001: Odiseja v vesolju, Velika Britanija/ZDA, 1968

2001: A Space Odyssey iz leta 1968 je znanstvenofantastični film režiserja Stanleyja Kubricka (1928–1999). Kubrick in Arthur C. Clarke (1917–2008) sta skupaj napisala tudi scenarij, ki je nastal po Clarkovi zgodbi Sentinel iz leta 1948. Vesoljsko zgodbo so posneli v najboljših angleških studiih, snemanje in produkcija pa sta trajala kar tri leta. Kubrick je za snemanje zapravil več kot deset milijonov dolarjev, a tveganje ni bilo veliko, saj je že veljal za režiserja, ki s svojimi filmi lahko prinese veliko denarja, do takrat je namreč že posnel nekaj velikih uspešnic, filme Spartak, Lolita in Dr. Strangelove. Odiseja v vesolju je visokoproračunski film, ki je skupno zaslužil več kot 100 milijonov današnjih dolarjev (največ med filmi iz leta 1968) in doživel na tisoče različnih interpretacij, lahko bi rekli, da ga vsak razume malce drugače. Menda je Clarke izjavil, da če bodo gledalci film dojeli že ob prvem gledanju, so avtorji zgrešili svoj namen. John Lennon naj bi si film o psihedeličnem vesoljskem potovanju ogledal vsak teden vsaj enkrat.