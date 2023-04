O novi strategiji EU na področju gozdarstva: Slovenija ne more sprejemati novih obvez in omejitev

Slovenija je del Evropske unije in čeprav ta nima enotne gozdarske politike, imajo evropske strategije, direktive in trendi pomemben vpliv na gospodarjenje z gozdovi pri nas. Nova strategija EU za gozdove do leta 2030 temelji na Evropskem zelenem dogovoru in Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.