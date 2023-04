#intervju KT Tunstall, škotska kantavtorica: Resničnostna televizija je porušila razvoj glasbenika

Škotska kantavtorica KT Tunstall je vzorčen primer antizvezde in antizvezdništva. S tem seveda ne namigujem na to, da beži od uspeha, niti se ne odreka albumu Eye To the Telescope (2004), ki jo je čez noč postavil na svetovni glasbeni zemljevid, temveč svoje (umetniško) življenje živi mimo vseh pravil, ki jih narekuje glasbena industrija. Tovrstno obnašanje izvira iz predanosti glasbi in njenemu sporočilu, koncertiranju na najmanjših odrih, kjer je oblikovala svojo umetniško identiteto.