Esad Babačić: Slovesno razpete obleke

Kadar razmišljam ali pišem o beograjski novovalovski sceni, katere bistveni del so bili seveda tudi fatalni Idoli, nehote zapadem v nekakšno samoizpraševanje. Ne morem si kaj, da ne bi primerjal tistega, kar smo v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja počeli po ljubljanskih kleteh in klubih slovenski bendi, s tistim, kar so tam doli ustvarjali Idoli, pred njimi pa tudi Šarlo Akrobata in še nekatere skupine iz takratne metropole. Ob vsem tem me vedno znova begata lahkotnost in brezčasnost glasbe, ki je nastajala v nekdaj bratski republiki.