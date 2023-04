Črna gora, Srbska pravoslavna cerkev in Svetovna banka: Zgodovina sprenevedanja

Letošnje predsedniške volitve v Črni gori so bile neke vrste plebiscit proti Đukanoviću. Dvaintrideset let vladavine, najmanj dvakrat menjava dresa – življenje ob Miloševiću, potem pa nagel preobrat k »Evropi« in črnogorski neodvisnosti – ter vladavina, v kateri, tako zelo balkanski, ni pripravil naslednika (v tem primeru bi bila boljša naslednica), so ga stali predsedniškega položaja. To bi bil njegov tretji mandat predsednika države, šestkrat pa je predsedoval vladi.