#intervju Matevž Granda, arhitekt: Ljubljana je počasno mesto

Matevž Granda je arhitekt. Z ženo Nino izdajata revijo Outsider, ki »presega meje« in piše o arhitekturi, kulturi in osebnostih. »Outsider je eden redkih arhitekturnih medijev, ki dosledno goji arhitekturno kritiko. V sedmih letih je ne samo preživel, pač pa postal eden relevantnejših prostorov arhitekturnega diskurza pri nas, v zadnjem letu pa celo odpiranja novih javnih prostorov (obnova Plečnikovega kioska na Vegovi, op. a.),« so zapisali v zbornici za arhitekturo in prostor, ko so jima lani podelili priznanje častnih članov.