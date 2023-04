Ni svobode brez smeha

V življenju vsake vlade pride čas, ko gledalec javne televizije ni sposoben ločiti Odmevov od oddaje Kaj dogaja?. Pri prejšnji vladi je ta čas nastopil že z njenim ustoličenjem, saj je njena zamišljena podoba, z vsemi nesrečnimi zorčiči, simonoviči in periči, prekašala domišljijo naših najboljših satirikov. Zdajšnja vlada se je sicer od vsega začetka trudila, da bi bila videti vsaj malenkost resnejša, a je bilo že kmalu jasno, da bo to zanjo pretežka naloga. Pravzaprav zadnjih nekaj mesecev gledamo tekmovanje politikov in komikov v tem, komu izmed njih bo uspelo ustvariti bolj absurdno ali vsaj bolj smešno podobo trenutnega stanja v družbi. In zadnje tedne se zdi, da se je jeziček na tehtnici prevesil na stran politikov.