Samo umetna inteligenca nas lahko reši pred umetno inteligenco

Umetna inteligenca lahko temeljito spremeni našo družbo. Na bolje. Odreši nas lahko duhomornega dela in v pravih okoliščinah idejo resnično povzdigne v najpomembnejši kapital. A ista orodja za ustvarjanje slik, glasbe, zvočnih in videoposnetkov iz enostavno napisanih navodil, s katerimi bi vizionar iz garsonjere lahko konkuriral hollywoodskemu studiu, bi lahko političnim interesom pomagala sejati kaos in razdor v družbi. Nič manj pozorni ne bi smeli biti niti na pasti banalnih interesov hitrega dobičkarstva z umetno inteligenco.