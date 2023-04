Maocron, Le Jinpin in Won Lei Den

Emmanuel Macron, Xi Jinpin in Ursula von der Leyen v Pekingu. Kakšna prelepa trojka. Francija, Evropska unija in Kitajska govorijo o miru, še preden je vojne konec. Prišli so se pogajat o tem, komu dodeliti Jalto v novi razdelitvi Evrope. Glede tega ne sme biti iluzij. Ne pogajajo se o novi razdelitvi sveta. Ta je že določena. Tako kot na Jalti leta 1945 je vprašanje, kako v tem svetu razdeliti Evropo in kam postaviti Nemčijo.