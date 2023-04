Neprofitna organizacija si je zadala, da zagotovi denarno dostopne stanovanjske in poslovne prostore ter podpira socialne in kulturne projekte. Vsi trije ustanovitelji so si bili enotni, da morajo zaščititi zemljišča in zgradbe pred špekulativnim nepremičninskim kapitalom in zasebnimi interesi ter jih nameniti ljudem. Nepremičnine morajo postati družbenokoristne, so bili prepričani. O njihovem skladu in konceptu njegovega delovanja se je kaj kmalu razširil glas, kar je pritegnilo tudi donatorje. Christoph Langscheid, ki vodi sklad, pravi, da ni tako malo ljudi, ki si želijo, da bi njihova nepremičnina po njihovi smrti služila v dobro ljudem, in jo zato podarijo skladu. Slednji pa s pomočjo denarnih donacij tudi sam kupuje nepremičnine, največ v Švici in Nemčiji, ter jih namenja različnim socialnim in kulturnim projektom, danes ima v lasti večstomilijonski nepremičninski portfelj. Eden najodmevnejših je bil odkup poslopja Švicarske ljudske banke v Baslu, s katerim je sklad podprl delovanje projekta Unternehmen mitte, družbenokoristne organizacije, ki deluje na principu nove ekonomije. To pomeni, da podjetja ni mogoče prodati, dobički, ki jih ustvarja, pa se smejo uporabiti le za naloge, ki si jih je organizacija zadala.