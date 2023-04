Kasneje je svojo kariero nadaljeval na grškem Inštitutu za geologijo in rudarstvo, trenutno je direktor Inštituta za geodinamiko v Atenah. Skratka, profesor Tselentis je priznan in cenjen seizmolog, katerega beseda med znanstveniki in tudi sicer v Grčiji nekaj velja. Zato ni nenavadno, da je njegova prvoaprilska šala povzročila obilo vznemirjenja, ki se lahko za profesorja konča z ovadbo zaradi širjenja lažnih novic. Tselentis se je namreč pošalil z napovedjo, da utegne grški otok Santorin kmalu prizadeti huda katastrofa, saj da že od januarja izginja lava pod ognjenikom, kar bi lahko pripeljalo do nastanka vakuumskega lijaka, ki bi posrkal vodo iz Egejskega morja in bi se morda prebivalci grških otokov potem lahko na obisk drug k drugemu vozili po cesti. Kljub temu da je profesor dodal povezavo na spletno stran, ki pojasni izvor običaja prvoaprilskih šal, in fotografijo lažnivega Ostržka, je njegovo »prvoapriljenje« zmotilo državnega tožilca, ki je začel raziskovati, ali ga lahko uvrsti med pregonljivo razširjanje lažnih novic. Tselentis je nato v sredo na facebooku objavil svojo fotografijo z lističem in napisom, da se priznava za krivega, ker se je prvoaprilsko pošalil, a je hkrati potožil, da živi v državi, kjer kazensko preganjajo humor. Prebivalcem na Santorinu, ki je, mimogrede, nastal kot posledica številnih vulkanskih izbruhov in kjer je geotermična aktivnost še vedno prisotna – zadnji izbruh vulkana je bil na neposeljenem otoku Kameni v kalderi Santorina še leta 1950 – se profesorjeva šala vseeno ni zdela smešna.