Lulitanondova opozarja, da onesnaženje zraka, predvsem s trdimi delci, v resnici še ni postala resna tema v politiki, kljub temu da zaradi tega umira čedalje več ljudi, med njimi tudi doslej povsem zdravi mladi. Že za to, da so sploh postavili merilne postaje, je zahtevalo leta prepričevanja, ki se mu je politika upirala z argumentom, da so merilne postaje predrage, a hkrati predvsem udobno odrivala problem, češ, česar ne merimo, tega ni. Šele zatem, ko je v letih 2018 in 2019 resno zbolelo večje število ljudi, so se oblasti v Bangkoku zganile. »Zdaj vsaj vemo, kako zelo slab zrak imamo,« pravi Lulitanondova, ki opozarja, da zdravniki vse pogosteje zdravijo mlade ljudi zaradi hudih pljučnih obolenj, hkrati pa tudi opažajo, da se pljuča najstnikov v onesnaženih okoljih ne razvijajo normalno. Lulitanondova za slab zrak na eni strani krivi promet in industrijo, a velik povzročitelj onesnaženega zraka so tudi kmetje, ki zaradi pomanjkanja ustreznih strojev po žetvi polja preprosto zažgejo. Zato meni, da bi morala vlada kaj storiti tudi v tej smeri in jim pomagati pri nakupu mehanizacije, s pomočjo katere bi lahko ustrezneje pripravili polja za naslednjo setev.