Reševalci so dejali, da njeno preživetje pod ruševinami meji na čudež, običajno je namreč meja, do katere reševalci še pričakujejo, da bodo pod ruševinami našli preživele, 72 ur, dojenčica pa je pod njimi preživela 128 ur. Deklico so zatem prepeljali v bolnišnico v Ankaro, kjer so jo sestre poimenovale »gizem bebek« (skrivnostno dete), saj so sprva domnevali, da je njena mama prav tako izgubila življenje v uničujočem potresu. Dojenčico in njeno mater, ki je bila ob potresu težko poškodovana so namreč zatem, ko so ju izkopali izpod ruševin, ločili in v splošnem kaosu po potresu napačno domnevali, da je Vetin ostala sirota. Pozneje se je izkazalo, da ni tako, in da Yasemin Begdas zdravijo v bolnišnici v Adani. Potem ko so testi DNK potrdili, da je Vetin njena hči, so dojenčico po več kot dveh mesecih pred kratkim vrnili v materino naročje.