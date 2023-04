Podporo je mogoče pridobiti za kritje stroškov gradnje, rekonstrukcije in protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in protipožarne poti ter pripadajoče opreme. Upravičeni so tudi stroški gradnje in protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in pripadajoče opreme ter protipožarnih zidov.

Sofinanciranje je mogoče pridobiti tudi za gradnjo in protipožarno vzdrževanje prostorov za zunajletališko pristajanje helikopterjev ter namensko ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Med merili na razpisu so dolžina ureditve protipožarne infrastrukture, s katero se upravičenec prijavlja, stopnja poudarjenosti funkcij gozda in število vključenih lastnikov gozdov.

Vlogo na razpis je treba vložiti elektronsko pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer od 3. maja do vključno 3. novembra letos do 13.59.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Od razpisanih sredstev je 2,1 milijona evrov evropskih iz programa razvoja podeželja 2014-2020.