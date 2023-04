Razmere v delavnicah so zelo raznolike. Doma gre večinoma za večnamenske delavnice, kjer je obremenitev tal manjša kot v profesionalnem okolju, so pa tla izpostavljena največ različnim vplivom. Pri tleh v domači delavnici je prvo vodilo pogosto nizka cena in enostavna izvedba – to lahko pomeni tudi ohranitev betonskega estriha brez končne obloge. Kakšno talno oblogo izbrati pri načrtovanju nove delavnice, kakšno pri adaptaciji in kako obstoječi tlak prilagoditi brez večjih posegov?

Ugodna betonska tla

V mnogih domačih delavnicah so tla iz betona. Cementni estrih, ki funkcionira kot končna talna obloga, je razmeroma odporna in cenovno dostopna rešitev, primerna za večino dejavnosti. Betonska tla brez dodatkov so še najbolj občutljiva za sol in zato niso primerna za garažo. Odporna so proti udarcem in padcem težkih predmetov, so nedrseča, neobčutljiva za večino kemikalij in omogočajo namestitev talnega gretja. Primerna so tudi kot podlaga za varjenje, saj obrizg ob varjenju ne povzroča posebne škode. Cementni estrihi imajo veliko možnosti za različno končno obdelavo in pigmentiranje, a to precej zviša ceno. Betonske tlake lahko z nekaj znanja izvedemo tudi sami, vendar so takšna tla zaradi ročne priprave mešanice običajno slabša – težave pri trdnosti in hitrejše propadanje zgornjega sloja. Vsekakor priporočamo zaščito v obliki impregnacije ali barvnega zaključnega sloja, ki veže delce in ohranja površino tudi pri pogostem pometanju.

Čista keramika

Keramične ploščice najdemo predvsem v delavnicah, ki služijo tudi za shranjevanje orodja in strojev ali kot garaže. Največja odlika ploščic je enostavnost čiščenja in odpornost proti kemikalijam. Priljubljene so tudi zaradi širokega nabora oblikovalskih rešitev in dostopnosti – v manjših delavnicah jih priročni investitorji pogosto položijo sami. Niso zahtevne glede podlage, dokler je ta razmeroma suha in ravna. So pa občutljive za udarce in v kovinarske delavnice ne sodijo, prav tako se poškodujejo, če v bližini varimo. Če se v prostoru veliko uporablja težke jeklene predmete, so primernejše druge talne obloge.

Umetne mase

Talne obloge iz umetnih mas najpogosteje srečamo v profesionalnih delavnicah. To so večinoma epoksidni in poliuretanski razlivni tlaki, ki jih odlikujeta odpornost proti kemikalijam in mehanskim poškodbam ter enostavno čiščenje. Obenem so prijetni za hojo in dolgotrajno stoječe delo, pri čemer se cementne in keramične obloge odrežejo slabše. Od drugih talnih oblog so boljši po tlačni in upogibni trdnosti, odpornosti proti kemikalijam in soli, pa tudi vodoodbojnosti. Tlaki iz umetnih mas zahtevajo kakovostno podlago, zato jih težje uresničimo na starejšem estrihu. Dopuščajo manj tolerance pri vlagi, razpokah in tlačni trdnosti podlage, čeprav nekateri izdelki z določenimi dodatki omogočajo izvedbo tudi na slabši podlagi. Enostavna alternativa v primeru adaptacije je epoksidni premaz, ki se ga v tankem sloju nanese na obstoječi cementni estrih. Epoksidni premaz je predvsem odpornejša impregnacija in ne vpliva na tlačno ali upogibno trdnost tal; uporaben je predvsem kot zaščita pred soljo in prašenjem ter za lažje čiščenje tal.

Les pod nogami

V nekaterih delavnicah najdemo lesene talne obloge. Tradicionalni pod iz smrekovih desk že težko najdemo, so pa priljubljene rumene opažne ali OSB plošče. Polaganje je hitro in enostavno, a cenovno niso več tako ugodne. Nekaj zadržkov je tudi z vidika požarne varnosti. Odlike takšnih tal so odpornost proti udarcem, enostavna izvedba v lastni režiji in prijeten občutek ob hoji in delu. Če so plošče natančno položene ni niti težav s čiščenjem. So pa zaradi gladke površine nekoliko manj primerne z vidika protizdrsnosti, saj na njih ob politju in tudi ob prisotnosti prahu (žaganje) rado drsi.

Naredimo prijetnejša tla

Cenovno ugodna rešitev za izboljšanje tal so gumijaste podloge, ki jih kot predpražnike namestimo tja, kjer pogosto stojimo. Niso namenjene zgolj betonskim tlom, saj z njimi rešujemo težave še drugod – na voljo so posebne podloge za varjenje ali delo s kemikalijami. V nekaterih profesionalnih delavnicah so tla v celoti prekrita s sestavljivimi ploščami na klik. Z njimi se izboljša udobje in varnost pri delu, zaradi različnih barv in končnih obdelav pa se jih uporablja tudi za ustvarjanje oznak in vzorcev. Pomen talne obloge v domači delavnici je večinoma odrinjen na stran, sanacija starega tlaka pa je z nameščenim pohištvom in stroji nemikaven poseg. Neobdelana betonska tla lahko izboljšamo precej enostavno – prašenje in težave s čiščenjem bo rešila impregnacija, kakšna gumijasta podloga pa precej pomaga pri težavah zaradi dolgotrajnega dela na nogah.