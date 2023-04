Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tarča kibernetskega napada

Na ministrstvu za zunanje zadeve so zaznali hud kibernetski napad, poroča 24ur, za katerega so na MZZ tudi potrdili informacijo. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, napad po prvih ugotovitvah ni bil povezan s kandidaturo Slovenije za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN. Med tarčami napada so bila tudi zunanja ministrstva nekaterih drugih evropskih držav.