ProPublica navaja različna potovanja Thomasa na Crowovi jahti in zasebnem letalu ter v Crowovo zasebno letovišče v Adirondacku. Potovanje v Indonezijo leta 2019 bi lahko bilo vredno več kot 500.000 dolarjev, če bi Thomas sam najel letalo in jahto, je poročal ProPublica.

Sodniki vrhovnega sodišča morajo tako kot drugi zvezni sodniki vsako leto oddati poročilo o finančnem položaju, v katerem morajo navesti prejeta darila.

Ni jasno zakaj je Thomas izpustil potovanja, vendar pa v skladu s priročnikom o obnašanju, sodnikom v poročilu ni treba omeniti donacije, če gre za hrano, prenočišče ali zabavo v prebivališču donatorja ali njegove družine. Izjema pa ne zajema prevoza.

Prejšnji mesec je zvezno sodstvo okrepilo zahteve po razkritju za vse sodnike, vključno s sodniki vrhovnega sodišča, čeprav so prenočitve v osebnih počitniških domovih v lasti prijateljev še vedno izvzete iz zahtev po razkritju.

Vprašanja o Thomasovi etiki so se pojavila že lani, ker se ni izločil iz odločanj o bivšem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, čeprav je njegova soproga, konservativna aktivistka Virginia Thomas Trumpova aktivistka in je celo spodbujala razveljavitev izida predsedniških volitev 2020.

ProPublica navaja, da je Thomas v Crowovem razkošnem letovišču Topridge dopustoval praktično vsako poletje že več kot dve desetletji. Med enim od potovanj leta 2017 so bili med drugimi gosti tudi vodilni delavci podjetij Verizon in PricewaterhouseCoopers, glavni republikanski donatorji in eden od vodij konservativnega think tanka American Enterprise Institute.

Crow je zapisal, da se ne zaveda, da bi »kdo od njegovih prijateljev kdaj lobiral ali poskušal vplivati na sodnika Thomasa v kateri koli zadevi in nikoli ne bi povabil nikogar, za katerega bi menil, da ima tak namen«.

Razkritje razkošnih potovanj je v nasprotju s tem, kar je Thomas povedal o svojih priljubljenih načinih potovanja. Temnopolti Thomas, ki je odraščal v revščini v Georgii, je govoril, da rad potuje z avtodomom in da ima raje parkirišča Walmarta kot plaže.