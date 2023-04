Justin Jones in Justin Pearson sta prejšnji teden skupaj z demokratsko kolegico Glorio Johnson v kongresu vodila protest po streljanju na krščanski šoli v Nashvillu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi - trije otroci in trije odrasli. Republikanski kongresniki so do njihove udeležbe na protestu kritični in jim očitajo kršitev pravil vedenja v predstavniškem domu in pravil o nastopih na govorniškem odru.

V četrtek so v 99-članskem predstavniškem domu z 72 glasovi za in 25 proti najprej izglasovali izključitev Jonesa. Nato je propadel poskus izključitve Johnsonove, saj je za glasovalo 65 kongresnikov, 30 pa jih je bilo proti. Na koncu z 69 glasovi za in 26 proti izključili še Pearsona. Za izključitev je potrebna dvotretjinska večina.

Ker sta oba izključena kongresnika temnopolta, kongresnica Johnson pa je belka, na republikance letijo očitki o rasizmu.

Četrtkovo glasovanje za izključitev kongresnikov je bila izredna poteza, ki je bila v ZDA po državljanski vojni izvedena le nekajkrat. Večina državnih kongresov v ZDA ima možnost izključiti člane, vendar običajno zaradi hudih prekrškov, ne zaradi udeležbe v protestu.

Izključitev kongresnikov je v Tennesseeju sprožila nove proteste. Nad državni kongres se je zgrnilo več tisoč ljudi, ki so onemogočili normalno delo. Protestniki pred dvorano so držali napise: »Šolska območja ne bi smela biti vojna območja«, »Muškete niso izstrelile 950 nabojev na minuto« s fotografijo Georgea Washingtona in »Orožje lahko utišate ... ne pa glasu ljudstva«.