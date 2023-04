Po navedbah Sveta za nacionalno varnost Bele hiše nič ne bi moglo spremeniti poteka umika iz Afganistana. V poročilu še piše, da ameriški predsednik Joe Biden ni hotel poslati še ene generacije Američanov v vojno, ki bi se morala že zdavnaj končati.

Umik, ki se je končal 30. avgusta 2021, je pretresel Američane in svet, saj so talibani v nekaj tednih premagali afganistanske sile in prisilili zadnje ameriške vojake, v katastrofalno evakuacijo z letališča v Kabulu. Na letališču, s katerega so v nekaj dneh evakuirali kar 120.000 ljudi, je bilo v samomorilskem napadu ubitih 13 ameriških vojakov in 170 Afganistancev.

Bela hiša je v javnem povzetku poročila vztrajala, da je Bidnova vlada storila vse, kar je bilo v njeni moči in je krivdo za polomijo zvalila na prejšnjo vlado Donalda Trumpa, ki se je s talibani dogovorila o umiku, s tem pa naj bi Bidnovo vlado postavila v nemogoč položaj.

Trump v odzivu napadel celotno Bidnovo vlado, češ da ne ve, kaj dela in da je izvedla katastrofalen umik, za katerega je kriv le Biden.

Poročilo pravi, da nobena obveščevalna agencija ni predvidela tako katastrofalnega propada afganistanskih vladnih sil.

»Odhajajoča Trumpova vlada je Bidnovi vladi pustila datum umika, vendar brez načrta za njegovo izvedbo. Po štirih letih zanemarjanja - in v nekaterih primerih namerne degradacije - pa so bili ključni sistemi, uradi in funkcije agencije, ki bi bili potrebni za varen in urejen odhod, v zelo slabem stanju,« trdi poročilo.

»Po več kot 20 letih, več kot 2000 milijardah dolarjev in vzpostavitvi afganistanske vojske s 300.000 vojaki, hitrost in enostavnost, s katero so talibani prevzeli nadzor nad Afganistanom kaže, da ni scenarija - razen stalne in znatno povečane ameriške vojaške prisotnosti - ki bi spremenil potek dogodkov,« je navedeno v dokumentu.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je novinarjem povedal, da očitno obveščevalni podatki niso bili pravi. »Končati vojno ni enostavno, vsekakor ne po 20 letih, to pa ne pomeni, da končati vojne v Afganistanu ni bilo vredno,« je dejal.