Bivša škotska premierka Nicola Sturgeon, ki so jo razglašali za velikanko škotske politike in poosebljenje škotske želje po neodvisnosti, bi morala včeraj imeti pomemben govor, pa ga ni imela in se je vnaprej opravičila organizatorjem. Razloga ji ni bilo treba navajati. Na Škotskem in v Britaniji odmeva aretacija njenega moža Petra Murrela, ki je kmalu po ženinem odstopu tudi sam odstopil s položaja direktorja vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP). Po njegovi aretaciji je prevladalo prepričanje, da je Sturgeonova odstopila zaradi njega.

Policija preiskala dom nekdanje premierke

Petra Murrela je škotska policija aretirala v sredo, malo pred osmo uro zjutraj. Zasliševala ga je do sedmih zvečer in ga izpustila na prostost, ne da bi ga česar koli obtožila. Medtem je škotska policija preiskovala njun dom v Glasgowu. Nekdanja premierka je bila doma, ko so policisti potrkali na vrata in ji povedali, da imajo nalog za preiskavo njunega doma. Pred njim so postavili šotor za forenzike. Podobno preiskavo je policija opravila tudi na sedežu SNP. Murrel, ki je z Nicolo Sturgeon poročen trinajst let, je bil direktor SNP od leta 1999. Skoraj 24 let. Neznano širši javnosti je bilo, da je škotska policija julija 2021 sprožila uradno preiskavo o financiranju stranke SNP na podlagi vrste pritožb, kako uporablja donacije, posebno tiste, namenjene novemu referendumu o škotski neodvisnosti. Sedem oseb je vložilo uradno pritožbo. Nicola Sturgeon, takrat premierka, je dejala, da glede financiranja stranke ni nobenega dvoma in da je bil vsak darovan peni vložen v bitko za škotsko neodvisnost.

Kam je izginilo skoraj 700.000 funtov?

Zdaj pa kaže, da je večina podarjenega denarja, 666.953 funtov, izginila neznano kam. Lani je prišlo na dan, da je mož nekdanje premierke stranki SNP junija 2021 posodil več kot 100.000 funtov, ker je bila po zadnjih volitvah v finančnih težavah. Polovico denarja naj bi mu stranka vrnila do oktobra tega leta. Takrat so sicer uradno razlagali, da je direktor stranki pomagal zaradi primanjkljaja gotovine. Nekaj vsekakor zelo smrdi, saj je pred kratkim odstopil tudi zakladnik SNP Douglas Champan, ki je dejal, da ni dobival »primernih finančnih informacij, da bi lahko ustrezno opravljal svoje delo«. Mož nekdanje premierke Nicole Sturgeon, ki se je nedavno šaljivo branila trditev, da je odstopila zaradi prikritega lezbištva, je sicer s položaja direktorja stranke odstopil zaradi laganja o njenem članstvu. Trdil je, da ima stranka več kot 100.000 članov, čeprav se je število njenih članov s 104.000 v letu 2021 zmanjšalo na sedanjih 72.000. Veliko je še vedno neznanega o nekdanjem škotskem prvem paru Sturgeon-Murrel, kaže pa, da je Murrel kriv za njen odstop, predvsem pa, da je, kar koli je že v ozadju izginulih skoraj 700.000 funtov, prineslo veliko škodo škotskemu gibanju za neodvisnost.