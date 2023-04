Dan pred koncem lanskega EP (19. novembra), ki ga je Slovenija sogostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo, je na žrebu v Ljubljani domača reprezentanca za tekmeca v dodatnih kvalifikacijah dobila Italijo. Slovenke se nameravajo prek zahodnih sosed uvrstiti že na svoje osmo SP, potem ko so že nastopile premierno v Nemčiji 1997 (18. mesto), nato pa v Italiji 2001 (9.), na Hrvaškem 2003 (8.), v Rusiji 2005, Nemčiji 2007 (obakrat 14.), na Japonskem 2019 (19.) in v Španiji 2021 (17. mesto). Glede na rokometni rejting Slovenije in Italije izbranke selektorja Dragana Adžića, čeprav v precej oslabljeni zasedbi, ne bi smele imeti večjih težav z uvrstitvijo na tekmovanje, ki bo od 29. novembra do 17. decembra letos in ki ga bodo prvič v zgodovini SP skupaj gostile kar tri države: Danska, Norveška in Švedska.

Slovenke so se na krajših pripravah v Ljubljani zbrale v ponedeljek, po včerajšnjem dopoldanskem treningu in kosilu pa jih je čakala 10-urna vožnja z avtobusom proti Chietiju v bližini Pescare, kjer imajo Italijanke tudi svoj rokometni center. Med 17 potnicami na avtobusu ni bilo kar štirih reprezentantk, ki so igrale zelo pomembno vlogo na lanskem EP. Zaradi težav s poškodbami so manjkale Ana Gros (hrbet), Barbara Lazović (rame), Elizabeth Omoregie (koleno) in Tamara Mavsar (družinski razlogi). V Italijo je klub težavam s kolenom odpotovala Nina Zulić, v domovini pa sta zaradi poškodb ostali tudi Urša Zelnik in Erin Novak, ki sta bili na prvotnem Adžićevem seznamu.

Selektor opozarja na »šuterke«

»Pripravljali smo se tako resno in zavzeto, kot da bomo igrali proti svetovni prvakinji Norveški, ne pa proti Italiji. Na vsako tekmo, ne glede na nasprotnika, gremo brez podcenjevanja. Vsakega spoštujemo, a se nikogar ne bojimo. Le s pravim pristopom bomo izničili kakovost in potencial, ki ga Italijanke zagotovo imajo,« pravi slovenski selektor Dragan Adžić. Črnogorec pravi, da je bil doslej pristop igralk vedno na vrhunski ravni, ne glede na občasno oslabljeno zasedbo: »Italijanke nas ne morejo z ničemer presenetiti, le mi sami lahko sebe, če ne bi bili pravi. A ne vidim nobenega razloga, da ne bi bili. Poznamo dobre in slabe plati njihove igre ter imamo recept za uspeh. Zavedamo se, da smo favoriti, to vlogo bomo skušali potrditi že v Italiji in narediti pomemben korak h končnemu cilju.«

Adžić ocenjuje, da gre pri tekmicah za zanimivo kombinacijo starejših in izkušenejših ter mlajših in neizkušenih igralk. Po dolgem času se v reprezentanco vrača 31-letna leva zunanja igralka Anika Niederwieser, članica nemškega Thüringerja, v dresu katerega je igrala tudi v ligi prvakinj. Vzhajajoča zvezda je komaj 19-letna desna zunanja Giulia Fabbo, igralka francoskega Metza, ki tudi igra med evropsko elito, večina reprezentantk pa prihaja iz domačih klubov, predvsem Salerna in Padove. Za razliko od Slovaške, s katero so zelo oslabljene Slovenke marca v Šali odigrale dve prijateljski tekmi (zmaga z 31:20, poraz s 25:31), ima Italija nižji rokometni rejting, a Adžić opozarja: »V bekovski liniji imajo štiri, pet 'šuterk', ki so na ravni resnih reprezentanc, Slovaška skoraj nobene. Te ostrostrelke so mlade in zelo neugodne, a verjamem, da imamo rešitve zanje.«

Pomočnica analizirala Italijanke

Za analizo igre Italijank je bila zadolžena Adžićeva pomočnica Branka Mijatović, ki je zbrala veliko videoposnetkov in informacij o tekmicah. Te so najprej igrale dve tekmi v predkvalifikacijah za SP 2023 z Bolgarijo, nato pa so nastopile še na turnirju na Portugalskem proti gostiteljicam, Španiji in Zelenortskim otokom. »Italijanke želijo igrati hitro in so izrazite strelke. Ko je katera le za trenutek sama, izkoristi priložnost in takoj strelja na gol. Njihova slaba stran je počasnejše vračanje v obrambo, kar je zanje velik minus, saj je ta element igre eden ključnih v rokometu. Imajo precej mladih igralk letnikov 2002 in 2003, na katerih gradijo svoj dolgoročni in uspešen projekt. A verjamem, da je kakovost absolutno na naši strani, čeprav nam bo manjkalo veliko nosilk igre,« ocenjuje nekdanja rokometašica in reprezentantka Branka Mijatović.

Med tistimi igralkami, na katere bo v oslabljeni slovenski reprezentanci padel največji delež na igrišču, bo zagotovo Tjaša Stanko. Na vprašanje, ali bi lahko Italijanke na prvi tekmi doma pripravile kakšno presenečenje in Slovenke – tudi zaradi dolge in naporne vožnje z avtobusom – ujele na levi nogi, Štajerka Tjaša Stanko odgovarja: »Način potovanja ni idealen, a to ne bi smela biti prevelika težava. Gostiteljice, ki jih mi malce slabše poznamo, se bodo zagotovo dobro pripravile na nas in dobro nas poznajo, saj imajo veliko posnetkov naših tekem z velikih tekmovanj. Pred domačimi gledalci bodo skušale pripraviti presenečenje, a mi jim tega ne bomo dovolile, saj bomo tekmo vzele resno in odgovorno. Nikakor jih ne podcenjujemo, a se zavedamo svoje kakovosti. Pričakujem zmago tako v Chietiju kot v Ljubljani.«

1 nastop imajo doslej Italijanke na velikih tekmovanjih. To je bilo na SP 2001 (16. mesto), a so na njem igrale le zato, ker so bile gostiteljice tekmovanja. Nikoli v svoji zgodovini še niso nastopile na EP in OI.