Kot so pojasnili, je po veljavnem zakonu prvi pogoj za izplačilo odškodnine vpis služnosti v zemljiško knjigo. Med vodenjem postopkov ustanovitve služnosti v javno korist pa prihaja do situacij, ko so začasne tehnične ovire z zemljišč v celoti odstranjene še pred ustanovitvijo služnosti oziroma ni več potrebe po njej. S predlagano novelo bi zato vzpostavili pravno podlago za izplačilo odškodnine lastnikom zemljišč za obdobje od postavitve začasnih tehničnih ovir – za obdobje do 24 mesecev lahko upravičenec vloži zahtevo za nadomestilo – do datuma njihove odstranitve tudi za zemljišča, kjer še ni začet oziroma končan postopek ustanovitve služnosti v javno korist. S predlaganimi spremembami zakona se vzpostavlja pravna podlaga tudi za vodenje evidence izvedenih mejnih kontrol potnikov, s katero bo določen obseg obdelave in hrambe osebnih podatkov. S tem naj bi povečali varnost Slovenije in drugih držav članic EU.