Strateški svet za prehrano je v začetku marca obravnaval prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in se seznanil tudi z recenzijo smernic, ki so na tem področju nespremenjene od leta 2010; na napoved recenzije se je v četrtek s skupno izjavo odzvala pediatrična stroka. Kot so zapisali, so bili pediatri in dietetiki s pediatrične klinike pred dobrimi petimi leti povabljeni k prenovi smernic zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah. V smernice so vključili najnovejša znanstvena dognanja s področja prehrane malčkov, otrok in mladostnikov ter aktualna mednarodna priporočila. »Še več, jasno smo opredelili tudi vse medicinsko indicirane diete, ki so za zdravje otroka z neko boleznijo nujne, saj se mu edino tako lahko omogočita optimalna rast in razvoj, in to brez zdravstvenega tveganja in tveganja za pomanjkanje hranil,« so dodali. Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo je smernice prvič obravnaval septembra 2022, 7. marca jih je tudi dokončno potrdil. Pričakujejo, da se v njihovo vsebino strokovno ne bo več posegalo, ampak se jih bo v celoti implementiralo v prakso. Naloga strateškega sveta ni recenzija že recenziranih in s strani razširjenega kolegija za pediatrijo potrjenih smernic, so opozorili.