No, so se pa mestni uradniki, tj. župan, odločili, da bodo pri gradnji bazena v Vevčah vseeno malce prihranili, in so med drugim iz projekta odstranili tobogane in podzemno garažo, tako da bo zdaj ob bazenu le še 29 parkirnih prostorov. Vedoč, da do tja res redko vozi avtobus, je odločitev na prvi pogled čudna. Toda mestni uradniki, tj. župan, že vedo, zakaj ob bazenu Vevče ne potrebujejo parkirnih prostorov: ker ne bo toboganov, bo na bazenu toliko manj obiskovalcev, tistih nekaj, ki bodo vseeno prišli, pa lahko parkira tudi na okoliških travnikih.