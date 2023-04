Aleksander Čeferin do leta 2031

Po pričakovanjih so v sredo delegati posameznih evropskih nogometnih zvez za predsednika evropske nogometne organizacije (Uefa) ponovno izvolili Aleksandra Čeferina. To pomeni, da bo Čeferin v evropskem sedlu vsaj še štiri leta, torej do leta 2027, hkrati pa ni ravno malo možnosti, da bo na čelu evropskega nogometa še en mandat, do leta 2031. Ne gre pozabiti, da je kot predsednik Uefe med prvimi ukrepi za večjo preglednost in zmanjšanje tveganja korupcije omejil mandat predsednika. Čeferin ima vso podporo, prav nobenega protikandidata in prav nič ne kaže, da bi se bližalo obdobje, ko se bo to spremenilo.