Veseli, da jih startupovski način razmišljanja ni nikoli zapustil, bodo z aprilom letos v Visionectu, ki zaposluje več ljudi v Evropi in Združenih državah Amerike, za del ekipe poskusno uvedli štiridnevni delovnik in tako postali eden redkih slovenskih zaposlovalcev, ki so se odpovedali petdnevnemu delovnemu tednu. Do konca junija 2023 bo devet zaposlenih v razvojnem oddelku delalo zgolj štiri dni na teden, od ponedeljka do četrtka, prejemalo pa 100-odstotno plačo.

»Odločili smo se, da skrajšani delovni teden za nekaj mesecev najprej testno uvedemo med našimi programerji, saj bo zaradi njihove organizacije dela lažje spremljati rezultate. Če se v celotnem podjetju delo načrtuje za četrtletje vnaprej, pri nas namreč velja, da naloge določimo za naslednjih 14 dni, v sklopu rednih sprintov,« razloži Luka Napotnik, vodja razvoja in projekta štiridnevnega delovnika v Visionectu.

V podjetju upajo, da bodo prakso krajšega delovnega tedna lahko kmalu razširili med preostale zaposlene, še dodaja Napotnik. »Pričakujemo, da delo ne bo trpelo, nasprotno: rezultati iz tujine kažejo, da se lahko skupaj z zadovoljstvom zaposlenih zviša tudi njihova produktivnost,« pojasni. Cilj testne uvedbe krajšega delovnega časa je tako optimizacija že obstoječih procesov in zagotavljanje nemotenega dela, pravi, a brez omejevanja druženj in skupnih aktivnosti, ki krepijo timskega duha in kulturo v podjetju.

Ali bo teorija držala tudi v praksi, bodo v Visionectu preverjali sproti. Spremljali bodo število nalog, ki jih bo programerska ekipa dokončala v dveh tednih, merili čas, potreben za dokončanje posamezne naloge, preverjali ocene zadovoljstva strank in šteli zabeležene prijave napak. Rezultate bodo primerjali z rezultati, ki jih je ekipa dosegala takrat, ko so delali pet dni na teden. Povratne informacije bodo zaposleni, ki sodelujejo v preizkusu, podali tudi v individualnih razgovorih ter v mesečnih anonimnih anketah o zadovoljstvu z novim delovnim tednom. Vse ugotovitve, pozitivne in negativne, bodo, obljubljajo v Visionectu, delili z javnostjo.