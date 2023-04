Nepreslišano: Miha Mazzini, kolumnist

Precej staršev se je na vso moč in z vsemi silami lotilo vgradnje čim več psihopatskih lastnosti v svoje otroke, sploh tistih z bolj narcističnega spektra. Šola ni nobena protiutež, marveč veselo gara na isti ladji: boj za točke, egoizem, brezobzirno tekmovanje in tako dalje. Obenem pa oboji, starši in šolniki, čutijo, da je stanje slabo. Ko pa začnejo razpravljati, kako bi ga izboljšali, v strahu pred resničnimi problemi najdejo čudežno rešitev: digitalizacija. Naredimo še več osamljenih, atomiziranih in depresivnih ljudi! Glede digitalizacije lahko svetujem enako, kot svetujejo lastniki digitalnih korporacij a la Zuckerberg in Gates svojim otrokom – čim kasneje in čim manj. Večina populacije ni narejena za klinično psihopatologijo, marveč za skupinsko sodelovanje. Če otroci cele dneve in noči preživijo izolirani za zasloni, potem bi ravno šole morale biti središča skupnosti, pogovora, pomoči, debate, skupnega reševanja problemov in ne brezobzirnega tekmovanja.