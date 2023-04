Spremembe so potrebne za delovanje sistemov v državi in za popravljanje krivic, pravijo. Pa za ohranjanje življenja na Zemlji. Če ne bomo ukrepali zdaj, nas bo v prihodnosti še veliko bolj bolelo. Razumljivo, a tudi krivično, ker moramo vsi plačevati za napake in kriminalna dejanja tistih, ki so jih hote ali nehote zagrešili; ki se niso ozirali na skupno dobro, raje so zasledovali svoje koristi.

Socialna država umira, upokojenci in drugi reveži z njo na obroke, bolniki pa, tragično, tudi dobesedno. Za stanje, ki ga je premier podedoval, ni prav nič kriv, čeprav mu podtikajo krivdo ravno največji krivci. Janša s pomočjo bivšega zapornika in ugrabljene RTV zlorablja upokojence, znani moralni teolog pa – še ob največjem krščanskem prazniku, veliki noči – nagovarja svoje vernike in obžaluje, ker mu ščuvanje pri vseh ne uspeva.

Odgovornost in razočaranje volilcev pa tudi Golobu (z ministri) gotovo ne uide, vsaj za vse neizpolnjene obljube, zaradi katerih so dobili mandat. Hvalil se je, kako bodo uresničili reforme, kar drugim ni uspelo, zdaj pa se že umika, rekoč: »Če ljudi ne znamo prepričati, da jim bodo reforme olajšale življenje, se reform ne bomo šli. Zdravstvena je izjema …«

Kako naj razumemo tako izjavo? Se niso pripravljeni potruditi, da bi nas prepričali z dodatnimi argumenti? Recimo v nujnost davčne reforme? Za to je res potrebna ustrezna komunikacija, premier ima prav, a ne samo ta, pomembnejša je vsebina reforme. (»Dobronameren nasvet«: Predsednik, ozrite se vase in spremenite v bodoče svojo komunikacijo ali ne-komunikacijo. Če skrivate osebno življenje, nam ni prav, če ga naenkrat razkrijete, pa tudi ne. V tej »shizofreni situaciji« se takoj najdejo analitiki, ki zaznajo preusmerjanje pozornosti. Prehitre in neizvedljive obljube vas tudi drago stanejo.) Ali morda dvomijo, da je reforma pripravljena dovolj strokovno in učinkovito? Zakaj je potem ne izboljšajo in stojijo za njo, če vedo, da je potrebna? Reforme niso »mizica, pogrni se«, ki bi vsem izpolnila želje, dobra vlada pa ve, kaj je za vse državljane najbolje in bi morala vztrajati. Ali bosta neznanje in dvom preglasila potrebno strokovnost in napore?

Ne vem, od kod predsedniku vlade tako presunljivo prepričanje v zdravstvenega ministra in v njegovo zdravstveno reformo. Vse kaže na to, da se javno zdravstvo še naprej razgrajuje in vse bolj privatizira. Kot da nimajo osnovnega pojma, kako ga ohraniti, ali pa ga nočejo, tudi zaradi različnih interesov in pritiskov.

S čim se lahko zdravstveni minister Bešič Loredan pohvali? S kritiko direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov in njihovo zamenjavo? S kupom denarja, ki se je prelil iz javnega v zasebno, ni pa skrajšal čakalnih vrst in bistveno pomagal izbrisanim bolnikom? S predlogom zakona o ZZZS, ki menda jemlje zavodu avtonomnost in ga politizira? Kako mu naj sploh verjamemo, če dela pri največjem zasebniku? Na Golobovem mestu bi ga že zdavnaj pozvala, naj svojo licenco vzdržuje v javnem zavodu in tam omogoči operacijo več. Ali res ne vidijo, premier in ministri, da je to posmeh in norčevanje iz nas in iz funkcije?

Kako naj zaupamo strateškemu svetu, kjer naj bi različni strokovnjaki iskali najboljše rešitve, če njihov predsednik naduto zamahne, da nima časa za ukvarjanje z dr. Kebrom. Pa saj se ne bi ukvarjal z njim, ampak z njegovimi predlogi, ki bi zagotovo pomagali pri napovedani ohranitvi javnega zdravstva. Morda pa so res v večjem sozvočju z Matejem Toninom (NSi), z njegovim »najboljšim« zdravstvenim programom. Za privatnike. In z zdravniško zbornico, ki bi kar legalizirala dvoživke.

Ta vlada si želi naših pohval, to sta ministrici izražali v zadnji Tarči z naštevanjem dosežkov, ki jih novinarji in zato tudi javnost spregledajo ob nenehni kritiki in pogrevanju zanju čisto nepomembnih dogajanj. Strinjam se z njima, pohvale so dodatna motivacija za delo. In naj odgovorim še na naslovno vprašanje: v politiki imam vseeno raje neizkušene, a dobronamerne.

Polona Jamnik, Bled