Po polarnem siju smo tam spodaj, po poročanju spletnega mesta metropolitan.si, tik pred veliko nočjo doživeli še pojav rožnate polne lune. »V četrtek, 6. aprila, ob 6.34 nastopi rožnata polna luna v znamenju tehtnice,« se glasi astrološki raport minulega tedna. Kot so še zapisali strokovnjaki za uvid v planete in zvezde, se bomo v času pinki lune morda nekoliko bolj osredotočali na svoje odnose in razmišljali o tem, kako lahko vanje vnesemo več harmonije in ravnovesja. Prav tako bomo veliko bolj občutljivi za miselno naravnanost ljudi okoli nas, zato je še posebej pomembno, da najdemo svoj stabilen center, ki ga bomo, sodeč po pričakovanem prazničnem vzdušju, najverjetneje našli ob bogato obloženih mizah velikonočnih prehranskih bakanalij. O tem, da prav velikonočni prazniki prinašajo takšne in drugačne družinske tradicije, so se razpisali v reviji Lady in kot enega bolj posebnih obredov v času podoživljanja Jezusovih muk opisali posebno tradicijo razbijanja jajc, ki jo ohranjajo v družini zabavnega glasbenika, kot so ga predstavili zainteresirani javnosti, Mikija Vlahoviča. »Naša družinska velikonočna tradicija je obilen zajtrk pri moji čudoviti tašči, ki nam vedno pripravi oblico pirhov. Večino od njih razbijemo na glavi tistega, ki sedi zraven nas. Nikoli ne veš, kdo te bo za zajtrk napadel s trdo kuhanim jajcem,« jim je menda v smehu, kot so še pripomnili, razložil Miki. A ker so tradicije namenjene tudi temu, da se jih spreminja, je letos sklenil, da bo drugače, kot je bilo vsa dosedanja leta. »Sam namreč vsako leto dobim v glavo veliko jajc, zato bom ženo Petro odpeljal na prelepo Majorko, kjer bova uživala. To pa samo zato, da me ne bodo napadali z jajci,« je svoj beg pred tradicijo pojasnil Vlahovič.

Ko bomo tole brali, bo torej Miki užival na prelepi Majorki. Upajmo, da vsaj tako, kot je v Afriki, točneje na Madagaskarju – veličastnem otoku, kot so ga orisali širšemu bralnemu krožku taiste revije – nekdanja političarka Violeta Tomić. »Za mano so nepozabne počitnice. Veliko sem že prepotovala, a tako lepega in pozitivnega odklopa še nisem imela. Ljudje tukaj imajo zelo malo, a imajo srečo. Država, čeprav polna bogastva, ne deluje in vse, kar vidimo, je sad prostovoljstva in pomoči ljudi, ki jim ni vseeno,» je počitnice iz sanj podoživela Tomićeva. Priljubljena igralka je še povedala, da je eden od razlogov, zakaj se je imela tako zelo lepo, tudi dejstvo, da je doma pozabila telefon. »Po začetnem šoku sem se prepustila in začela uživati. V miru sem opazovala lepoto narave in ljudi, medtem ko so vsi buljili v mobilnike,« je dodala o neprecenljivi izkušnji in priložila fotografijo sebe na plaži, sebe v družbi dveh otročičev in sebe skupaj s prijateljico Karmen, s katero je odpotovala na Madagaskar.

Nace Junkar zbiral čepice

Po črni celini se je minule dni potikala tudi Urška Klakočar Zupančič, ki je za razliko od Tomićeve tja odpotovala na državniško misijo, v smislu krepitve odnosov med Slovenijo ter Ugando in Ruando. Se pa tudi ona tja ni odpravila sama, ampak v spremstvu strankarske kolegice Mojce Šetinc Pašek. Kot je pisalo v sporočilu za javnost, je delegacijo v Ugandi gostila Anita Annet Among, predsednica ugandskega parlamenta, v Ruandi pa Donatille Mukabalisa, predsednica poslanske zbornice Republike Ruande. V Slovenskih novicah so o visokem političnem obisku razkrili, da je slovenska delegacija »med drugim obiskala največji živalski vrt v Ugandi, kjer sta omenjeni posadili drevo, predsednica pa je živalskemu vrtu donirala določeno vsoto in poimenovala eno izmed njihovih opic«. Tako so zabeležili v kratkem poročilu s terena. Na portalu rtvslo so celo razodeli, da je predsednica državnega zbora osiroteli šimpanzinji nadela ime Urška in da to ni njena prva posvojena žival, saj je v enem izmed slovenskih zavetišč že posvojila mačko. So se pa v Novicah obregnili še ob fotografijo sajenja drevesa, objavljeno na twitterju, ​saj so po natančni analizi opazili, da si je poslanka Mojca Šetinc Pašek za protokolarni obisk nadela kavbojke z veliko luknjo na kolenu. »Kot je razvidno z drugih fotografij, luknje ni videti, če poslanka stoji, saj jo skriva dolga tunika. Tudi predsednica je oblečena precej sproščeno. Dan pred tem sta se udeležili sprejema pri ugandski predsednici državnega zbora Aniti Among. Tam sta bili obe v dolgih oblekah.« Tak je z modo začinjen utrinek z državniškega obiska Afrike.

V taistem tiskanem mediju so se dokopali do še ene zanimivosti iz modnega sveta. »Pevec Nace Junkar se poslavlja od svoje kolekcije pokrival,« je bila tema, s katero so postregli vsem, ki se navdušujejo nad estetskimi modnimi pripomočki. Med hobiji Naceta Junkarja je bilo, kot so začeli pripoved, zbiranje moških čepic, ki jih je zbiral več let, nabralo pa se jih je natanko 45. »Všeč so mi bile, ker so bile popisane, barvite, imele so različne znake in podobe,« je o svojem zbirateljskem hobiju pripovedoval Junkar. In ker sam takšnih čepic ne nosi prav pogosto in ker jih je nekaj let imel spravljene v omari in jih ni nikoli uporabljal, se mu je porodila ideja, da bi jih podaril nekomu, ki mu bodo prišle prav, je razlog, zakaj se je odločil posloviti od svoje kolekcije pokrival, pojasnil Junkar.

Urankar ima rad avtomobile

Z modnimi izdelki je prav tako na ti šarmanten, kot so mu polaskali v reviji Lady, televizijski voditelj David Urankar. Je namreč nekdanji maneken, ki pa ga, kot je priznal, še bolj kot umetelni kosi oblačil zanimajo avtomobili. Konec koncev tudi vodi oddajo z naslovom Avtomobilnost, v kateri izkazujejo spoštovanje avtomobilom in tehniki. David se je izpovedal o svojem prvem avtu. »Prvi avto sem dobil od dedka. Takrat sem bil star 18 let, avto pa 16. Babica in dedek sta ravno takrat zamenjala avto in postal sem ponosen lastnik legendarne zelene fiestice s tremi vrati in štirimi prestavami,« je o svojem prvem pločevinastem lepotcu povedal Urankar.

Prvi avto strokovnjaka za pravne zadeve, profesorja in nekdanjega politika ter predsednika SMC in vlade Republike Slovenije Mira Cerarja pa je bil renault 4. »Moj prvi avto je bila legendarna katrca. Nato pa sem se držal predvsem zanesljivih nemških avtomobilov. V vojski sem vozil vojaški terenec, spomnim pa se tudi, da sem, ko sem med srednješolskimi počitnicami delal v neki avtodelavnici, naredil nekaj voženj s tovornjakom, kar je bila posebna izkušnja,« je po spominih za bralno občestvo Nedeljskega dnevnika pobrskal Cerar in oznanil, da zaradi ministrske in premierske funkcije celih šest let skoraj ni vozil avtomobila, a je v kratkem času, kot se je še pohvalil, spet prišel v staro vozniško formo. Kot eno boljših anekdot v zvezi z avtomobili je navedel zgodbo o tem, kako je sredi Ljubljane v prazen rezervoar dizelskega touarega pomotoma natočil bencin. »Ko je po nekaj sto metrih avto začel pokašljevati in cukati, mi je takoj postalo jasno, za kaj gre. Še sam ne vem, kako mi je uspelo prevoziti tri kilometre do doma,« je še povedal Cerar.