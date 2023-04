Reforma. Da? Ne?

Piše se leto 1995. Uvedba mature predstavlja eno največjih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Samo uvedba enotne osnovne šole leta 1958, usmerjenega izobraževanja leta 1981 in uvedba devetletke v drugi polovici devetdesetih let se lahko primerjajo. Pri maturi in devetletki sem pri nastajanju rešitev in uvajanju sodeloval kot direktor Zavoda RS za šolstvo.