V solzah je 47-letni Mitja Orešek včeraj na murskosoboškem sodišču spremljal pričanje sodnega izvedenca medicinske stroke Petra Kadiša, ki je podrobno razlagal, zaradi česa je 10. septembra lani v družinski hiši v Peskovcih na Goričkem umrla Oreškova dvanajst let mlajša partnerica Štefania Takač, je včeraj poročal spletni Vestnik. A točil je krokodilje solze. Mitja Orešek je namreč obtožen umora.

Kot je pojasnil sodni izvedenec in kot ne nazadnje piše tudi v obtožnici, je Orešek žrtev najprej davil, nato pa jo je z najmanj 17 centimetrov dolgim nožem zabodel v prsi. Poškodoval je njena pljuča, izkrvavela je in umrla na kraju zločina. V hiši naj bi bila tistega usodnega dne tudi njuna otroka. Videla ga sicer nista, menda pa sta vse slišala. Tožilstvo je prepričano, da je Oreška v zločin gnalo bolestno ljubosumje. Navsezadnje je v pisnem zagovoru to nakazal tudi sam, češ da se je do njega grdo obnašala in ga varala. Da bi on rad na veselicah plesal, ona pa da se je spogledovala z drugimi. Zavoljo ljubosumja naj bi obtoženi po hiši nastavil tudi nadzorne kamere.

Oglasila se je na policiji

Prav to je sredi avgusta pokojna Štefania Tekač povedala tudi policistu policijske postaje Gornji Petrovec Francu Krančiču. Ta je včeraj na sodišču povedal, da se je Štefania oglasila pri njem in potožila, da je njen partner ljubosumen, da jo nadzira, snema. Ni pa policist zaznal, da bi bil do nje tudi nasilen, zato jo je napotil po pomoč na center za socialno delo in se na terenu pozanimal, v kakšnih okoliščinah par živi. Policist je sodniku Milanu Regvati zatrdil, da ni nič kazalo, da bi bilo v družini kaj narobe. Tudi posnetki kamer, ki so jih našli v Oreškovem telefonu, niso kazali na nasilje, je izpovedal kriminalist Silvo Lazar.

Na sodišču je včeraj pričal še sodelavec umorjene in dejal, da mu je Štefania povedala za partnerjevo ljubosumje in da ji pregleduje telefon ter elektronsko pošto. Sodelavec si je z njo dopisoval prek sms-sporočil. Štefania mu je zaupala, da je Orešek nagle jeze in da razbija stvari. Kot kaže, je Orešek ta sms-sporočila pri pokojni poleti lani tudi našel.

Kot smo že pisali, na predobravnavnem naroku Mitja Orešek kaznivega dejanja umora ni priznal. Tožilstvo je v primeru priznanja krivde predlagalo 19 let zapora. Obramba trdi, da je šlo v tem primeru kvečjemu za milejšo kaznivo dejanje uboja.