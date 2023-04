Kot režiserka se je z besedilom soočila Ira Ratej, ki je tekst mestoma oklestila in priredila za sodobnega gledalca ter ga prenesla v drugo polovico 20. stoletja. Igro o družbi, kot jo je označila, je postavila v 70. leta in jo tudi glasbeno opremila. Premiera bo v soboto ob 19.30. Ira Ratej Revizorja bere kot družbenokritično dramo, čeprav je označen za komedijo. Smeh je pri tem ni zanimal, ampak ga je želela postaviti kot »resno kritiko ali komentar družbe«. K postavitvi Revizorja na ljubiteljskem odru jo je povabila prejšnja umetniška vodja Šentjakobskega gledališča Mojca Kreft, ker pa igra vključuje 26 oseb, je ohranila enajst likov in jo poleg priredbe tudi aktualizirala za današnji čas.

V 70. letih sta navdihe iskali tudi scenografka Barbara Matul Kalamar in kostumografka Katja Komljanec Koritnik. Prva si je prostor zamislila kot kulturni ali zadružni dom, kar so bili v tistem času priljubljeni in uporabni prostori za srečevanja. Druga je izhajala iz barv, saj so bila 70. leta po njeni oceni zelo slikovita in uporabna za oder.

Predstava bo po napovedih direktorja Mihe Goloba združila cvetober Šentjakobčanov, saj bo v njej nastopilo več dolgoletnih članov gledališča, ob njih pa tudi ena najmlajših članic Tinkara Vrbinc Burnać, ki je poskrbela še za koreografijo. Glavno vlogo bo odigral Gregor Usenik.