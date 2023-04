Obnova je stala 280.000 evrov z DDV, sredstva pa je prispevalo ministrstvo za okolje in prostor preko koncesionarja Soline pridelava soli, je pojasnil direktor Pomorskega muzeja Sergeja Mašere Piran Franco Juri. Na celotnem območju solin je bilo nekoč okoli 400 solinarskih hiš. Danes so edine obnovljene hiše pri Muzeju solinarstva in v neposredni bližini območja Lera v Seči, kjer poteka tudi glavna pridelava soli. V solinarskih hišah si je med drugim mogoče ogledati skladiščenje solinarskega orodja, nekdanje bivalne prostore solinarjev in stalno razstavo o zgodovini solin ter o nekaterih etnoloških značilnostih solinarskega življenja. Za trajnostno mobilnost so obiskovalcem na voljo kolesa. Ena od štirih obnovljenih hiš je namenjena tudi občasnemu prebivanju prostovoljcev in udeležencev taborov ali umetniških kolonij, ki jih organizira Pomorski muzej Piran.