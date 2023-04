V Cukrarni razstava o odtujenosti

Včeraj so v Cukrarni odprli skupinsko razstavo Figuralika – izbrani primeri iz slovenske umetnosti. Dela 32 avtoric in avtorjev v dveh nadstropjih pripovedujejo zgodbe o odtujenosti človeka, ki niso nujno posejane le z bolečino in solzami, ampak tudi z dobrim starim humorjem.