»Slovenija želi s priglasitvijo intervencije v tožbi Evropske komisije proti Madžarski izraziti svojo neomajno podporo temeljnim vrednotam, na katerih temelji EU: človekovemu dostojanstvu, svobodi, demokraciji, enakosti, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov in pripadnic manjšin,« so v današnjem sporočilu zapisali na ministrstvu.

Odločitev vlade je na Twitterju komentirala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je zapisala, da je »ponosna, da smo se pridružili za zdaj ozkemu krogu držav EU in Evropski komisiji« pri postopku proti Madžarski. »S tem spet dokazujemo, da ne bomo popuščali, ko gre za človekove pravice. Slovenija se je vrnila v jedro držav prijateljic vladavine prava,« je še dodala zunanja ministrica.

Madžarska je junija 2021 s spremembami vrste različnih predpisov, ki se med drugim nanašajo na medijske storitve, oglaševanje in izobraževanje, uzakonila številne prepovedi in omejitve glede vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo identificiranje z drugačno identiteto od tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost.

Evropska komisija je Madžarsko takoj opozorila na neskladnost nekaterih določb z zakonodajo EU ter zaradi neodzivnosti proti njej sprožila postopek ugotavljanja kršitev prava EU, nato pa decembra lani proti Budimpešti vložila tudi tožbo pred Sodiščem EU.

Evropska komisija se je za postopek proti Madžarski odločila zaradi diskriminacije ljudi na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Tožbo so podprle še Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska, pa tudi Evropski parlament.