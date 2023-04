Fotografirali so pozabljene turistične delavce

Študentke in študentje gostinstva in turizma v ljubljanskem Biotehniškem izobraževalnem centru so v parku Špica organizirali fotografsko razstavo. V objektiv so ujeli pozabljene in prezrte delavce v turizmu, brez katerih ne bi bilo kvalitetne turistične ponudbe.