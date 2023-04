Na ogledu gradbišča kopališča Ilirija smo z bodočih tribun gledali v ogromno luknjo na gradbišču, kjer bo še letos zgrajen olimpijski bazen. To bo prvi pokriti olimpijski bazen v prestolnici. V neposredni bližini olimpijskega bo še manjši ogrevalni bazen, ki bo dolg 25 metrov, ob glavni kopališki stavbi na prostem pa bosta še dva otroška bazen.

Gradnja kopališča, ki jo je občina zaupala družbi Makro 5 gradnje, naj bi bila končana decembra. Prvi kopalci bodo nove bazene lahko preskusili v prihodnjem letu, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Pogodbena vrednost gradnje kopališča je kar 53 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost. Župan je povedal, da gradnja poteka znotraj zastavljene časovnice in da doslej ni prišlo do podražitev. Družba Makro 5 gradnje v neposredni bližini bodočega plavalnega centra gradi tudi tako imenovani Lattermanov podhod, ki bo pod primorsko železnico povezoval športni center in park Tivoli. Gradnja Lattermanovega podhoda bo stala še dodatnih 5,2 milijona evrov, ki jih bosta pokrila občinski proračun in proračun direkcije za infrastrukturo. Podhod je ime dobil po kraku drevoreda v parku Tivoli, ki ga je presekala železnica, občina pa ga bo z gradnjo novega športnega centra ponovno vzpostavila na območju med železnico in Celovško cesto.

Na tem kraku Lattermanovega drevoreda bo občina morda uredila alejo zaslužnih športnikov, je razkril Janković. Na kakšen način bi se poklonili športnikom iz Ljubljane, ki so pustili pečat na razvoj športa v prestolnici, župan še ne ve. Odločitev o takšnih podrobnostih je prepustil novemu podžupanu Roku Žnidaršiču.

Nov športni center Ilirija bo poleg bazenov vključeval še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. V parkirni hiši s 360 parkirnimi prostori jih namerava občina okoli 250 ponuditi v najem občanom.

Sprememba gradbenega dovoljenja naj ne bi povzročila zamud

Občina načrtuje letos začeti graditi še eno kopališče, in sicer v Vevčah. Poročali smo, da je oddelek za javna naročila konec marca ponovno objavil naročilo za izbor izvajalca prenove, iz katerega je razvidno, da so prvotni projekt nekoliko oklestili. Na občini so sklenili, da kopališče ne bo imelo sprva načrtovanega tobogana, da parkiranje ne bo urejeno v podzemni parkirni garaži, opustili so gradnjo pomožnega objekta s trgovino in košarkarskim igriščem na strehi. Od pomožnega objekta bodo ostali le prostor za transformatorsko postajo ter prostori za kolesarnico in čolnarno.

Vodja službe za razvojne projekte in investicije Meta Gabron je povedala, da so pripravili revizijo vevškega projekta, s katero so med drugim ugotovili, da lahko del sprva načrtovane podzemne garaže opustijo. Parkiranje bodo reševali na površini, tik ob kopališču je predvideno manjše parkirišče z 28 parkirnimi prostori, še 49 pa jih bodo morali zagotoviti v bližnji okolici. Gabronova je pojasnila, da se o umestitvi dodatnih parkirnih prostorov dogovarjajo s Papirnico Vevče, ki ima prostore na drugi strani Poti heroja Trtnika.

Predvidene spremembe projekta bodo terjale tudi spremembo gradbenega dovoljenja za gradnjo kopališča Vevče, ki ga je občina dobila oktobra lani. A kot je razumeti iz pojasnil Gabronove, spreminjanje dovoljenja ne bi smelo premakniti začetka gradnje. »Trenutno je javno naročilo za izbor izvajalca gradnje razpisano tako, da lahko izbrani izvajalec začne graditi po veljavnem gradbenem dovoljenju, sočasno pa se bo urejala tudi njegova sprememba,« je napovedala vodja službe za razvojne projekte in investicije.

Najnižja ponudba za gradnjo kopališča Vevče, ki jo je doslej dobila občina, je bila 22 milijonov evrov. A tudi ta je bila za občinski proračun previsoka. Župan Janković je bil zelo jasen, da si za gradnjo Vevč želi ponudbo, ki ne bi presegla 16 milijonov evrov.

